Un accord de partenariat a été signé, mardi 3 septembre, entre le ministère de la Femme et de la famille et l’Office national de la famille et de la population (ONFP), visant à réaliser des objectifs communs relatifs à l’amélioration des conditions de la femme et de la famille ainsi que la promotion de la culture des droits de l’Homme.

Conclu en marge du démarrage des travaux de la Conférence internationale interministérielle sur la coopération sud-sud en population et développement, cet accord vise également à renforcer la coopération en matière de promotion de la famille et d’amélioration des conditions de la femme.

La mise en œuvre de cette coopération s’effectuera par la consolidation des services éducatifs et des prestations de santé pour toutes les catégories de la société, outre l’inclusion de l’approche genre dans les différents projets ainsi que dans toutes les étapes de planification.

En vertu de cet accord, le ministère et l’ONFP élaboreront un plan d’action annuel consistant à organiser des campagnes de sensibilisation et à unifier les efforts déployés pour soutenir les droits de la femme et répondre aux besoins des femmes victimes de violence.

Les deux parties se sont également engagées à renforcer le travail commun entre les délégations régionales du ministère et les services régionaux de l’ONFP en vue d’un échange des circulaires et des études réalisées par les deux établissements.

L’accord consiste en outre à renforcer la coordination entre les deux parties pour l’organisation de sessions de formation internationales, nationales et régionales, à donner les possibilités de formation pour les cadres du ministère et de l’ONFP et à faire connaitre leurs programmes et leurs activités réciproques.