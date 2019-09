Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Nabil Baffoun, a indiqué que l’instance ne fournit pas des autorisations aux candidats à la présidentielle pour l’organisation de réunions, meetings et autres pendant la campagne.

Il a ajouté, lors d’une rencontre avec les candidats à l’élection présidentielle anticipée, que l’instance exige des candidats d’informer préalablement de leurs activités pour qu’elle puisse contrôler le financement de la campagne comme le stipule la loi.

Sur un autre plan, le président de l’ISIE a précisé que la loi électorale n’aborde pas le cas d’un candidat placé en détention, en allusion à Nabil Karoui.

L’Instance ne peut pas intervenir dans le travail des autorités et des institutions, la Justice en l’occurrence, a-t-il souligné, ajoutant qu’elle permettra à ce candidat de mener sa campagne si la justice l’y autorise. Baffoun répondait à une interrogation formulée par le représentant légal du candidat sur l’absence de l’égalité des chances entre les candidats.

Le représentant légal du candidat Seifeddine Makhlouf a évoqué l’absence de contrôle sur les organisations nationales et l’impératif d’assurer leur neutralité pendant la campagne. A ce sujet, Baffoun a tenu à préciser que la loi évoque, plutôt, la neutralité des lieux de culte et de l’administration et n’aborde pas les organisations.

Il a souligné la nécessité pour les candidats d’ouvrir un compte unique dédié au financement des différentes activités électorales.

Au sujet des déclarations faites par les candidats sur les chaines étrangères, le président de l’ISIE a affirmé que l’instance interdit aux candidats de se faire inviter sur les plateaux des chaines étrangères mais permet à ces médias la couverture de leurs activités par de courtes déclarations qui ne comportent pas un appel franc à choisir un candidat bien déterminé.

Il a indiqué qu’un tirage au sort sera organisé ce dimanche concernant l’ordre des interventions télévisées des candidats.

L’ISIE a annoncé samedi la liste définitive des 26 candidats en lice pour l’élection présidentielle anticipée du 15 septembre prochain.