L’organisation “observateurs sans frontières” (molahidhoun bila hodoud) participera au contrôle de l’élection présidentielle du 15 septembre et des législatives du 6 octobre prochain, dans 16 gouvernorats de la Tunisie.

“L’organisation a obtenu l’autorisation pour entamer son activité en Tunisie”, selon Khouloud Ben Said, chargée des affaires juridiques et membre fondateur de l’organisation, rappelant que les responsables de cette organisation avaient mené cette expérience en 2011.

“La mission des observateurs sans frontières consiste à défendre les droits de l’Homme, les libertés fondamentales et la citoyenneté”, a-t-elle ajouté, précisant que l’organisation participera à l’observation et le respect des principes de l’intégrité, la transparence et les droits de l’Homme dans la vie publique, politique, culturelle et sociale.

La contribution des observateurs aux prochaines élections présidentielles et législatives en Tunisie a pour objectif de contrôler le processus électoral et le respect de la loi, a-t-elle ajouté.

L’organisation s’est engagée à faire face à toutes les formes de transgression de la loi, a-t-elle signalé, indiquant que la participation de l’organisation au contrôle des élections pourrait garantir le pluralisme et la transparence de l’échéance électorale.