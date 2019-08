Tunisie : Certains espaces de la Cité de la culture seront loués à des fins commerciales

Quatre accords de partenariat ont été signés, vendredi 30 août à Tunis qui portent sur la mise de certains espaces de la Cité de la culture à la disposition d’institutions culturelles pour les exploiter à des fins commerciales.

Selon un communiqué de presse publié vendredi sur la page facebook du ministère, les accords ont été signés par le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine Elabidine, et quatre institutions, en l’occurrence le Centre national des arts de la marionnette, l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC), le musée national d’art moderne et contemporain et le Centre des musiques arabes et Méditerranéennes, Ennejma Ezzahra.

Le communiqué stipule que la nature des activités commerciales correspondront à la spécificité de la Cité de la culture dans l’objectif d’appuyer, de promouvoir et de développer davantage la vitalité de ce lieu, selon la législation en vigueur”. Leur activité rentrera dans le cadre de “la bonne gouvernance et l’instauration des principes de l’égalité, la transparence et l‘intégrité”, lit-on encore.

La gestion des ressources provenant de l’exploitation des espaces mis à la disposition des institutions culturelles, sera faite suivant ” les dispositions et procédures en vigueur “, indique la même source.

Les accords en question stipulent aussi la mise en place de programmes promotionnels, à même d’attirer le public et afin de créer de nouveaux modes de consommation culturelle.