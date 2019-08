La Bourse de Tunis a clôturé la séance du vendredi 30 août 2019 sur un territoire positif avec un gain de 0,49% pour le TUNINDEX gagne 0,49%, à 7 278.43 points, dans un volume total de 2,474 millions de dinars, selon Mena capital partners (MCP).

Le Titre SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 387 000 dinars de ses capitaux à 19,60 D, soit une hausse de 0,10%.

A la Hausse, Le titre TAWASOL GROUP HOLDING s’est échangé à 0,27 D, soit une progression de 3,84%; SANIMED a augmenté de 3,26% à 1,90 D; le titre SOTIPAPIER fait de même avec un relèvement de 2,98% 6,90 D.

Dans le vert, UBCI et SOPAT ont gagné respectivement 2,97% et 2,60% pour clôturer à 28,69 D et 1,97 D.

En revanche, le titre SIPHAT a chuté de 3,19% à 2,73 dinars; STAR ASSURANCES a perdu 2,98% se monnayant à 130 D; le titre ADWYA quant à lui a réalisé une détérioration de 2,51% à 3,87 D.

Dans le rouge, les titres ELESTROSTAR et MONOPRIX ont chuté respectivement de 2,27% et 2,26% à 0,86 D et 8,20 D.