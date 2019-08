L’initiative ” Economistes pour la Tunisie ” (ECON4 TUNISIA), portant sur “32 propositions concrètes” destinées à sauver l’économie tunisienne a officiellement été lancée, vendredi 30 août 2019.

Un livre bleu de 150 pages, regroupant ces propositions devrait être publié en ligne, a affirmé l’ancien ministre de l’Economie et des Finances, Hakim Ben Hammouda.

Elaboré par 70 économistes tunisiens, ce livre propose des solutions pour sortir de la situation d’incertitude et ouvrir de nouveaux horizons à l’économie nationale.

Ben Hammouda explique également que cette initiative vise à mettre la question économique au centre du débat général, pendant la période électorale (élections présidentielle et législatives), afin d’inciter les partis politiques à faire de ces questions et propositions des sujets essentiels de discussions, et inspirer l’action des pouvoirs publics après les élections.

L’initiative ” ECON4 TUNISIA ” propose des recommandations axées sur six principaux défis à savoir, la stabilité économique, le retour de la croissance et de l’investissement, l’amélioration du fonctionnement des marchés, des politiques sectorielles dynamiques, la gouvernance des politiques économiques et sociales.

Les représentants de certains partis politiques présents ont salué les propositions avancées par cette initiative, affirmant que la disponibilité d’un grand nombre d’experts dans de nombreux domaines, en particulier économique, constitue une force pour le pays…