La deuxième édition de l’Open International de tennis de la Marsa, tournoi de tennis sur terre battue doté de 25.000 dollars, se déroulera du 1er au 8 septembre courant au tennis club de l’Avenir Sportif de la Marsa.

Le coup d’envoi de cette édition sera donné dimanche 1er septembre par le tableau des qualifications et 48 joueurs se disputeront le tableau dont 24, ayant bénéficié d’une wild card (invitation) tandis que le tableau final débutera mardi 3 septembre. Les demi-finales et la finale sont prévues samedi 7 et e dimanche 8 du même mois.

Quatre joueurs de l’équipe nationale et de la Coupe Davis à savoir, Moez Chargui, Aziz Dougaz, Skander Mansouri et Anis Ghorbel seront présents à ce 2e Open aux cotés d’autres joueurs Tunisiens, notamment ceux du tennis club de l’AS Marsa, a indiqué Ahmed Ben Youssef, président du club du Saf Saf, au cours d’une conférence de presse tenue jeudi au tennis club de la Marsa.

Il a affirmé que l’AS Marsa est soucieuse de préserver son identité en tant que club omnisports (football, tennis, volley-ball, natation, basket-ball…), relevant les performances réalisées ces dernières années par les sportifs dans plusieurs disciplines individuelles, notamment en tennis.

Ahmed Douggaz président du tennis club de l’AS Marsa a estimé de son coté que la deuxième édition de l’Open de la Marsa, connaitre une plus grande réussite que la première qui a également connu un grand succès, précisant que cette année, le tournoi international permettra aux joueurs de glaner des points dans le classement mondial entre le 298e et 700e rang alors qu’en 2018 il donnait des points entre le 400e et 1800e classé. Il tournoi servira également de bonne étape de préparation à l’élite tunisienne qui participera à la Coupe Davis (Groupe III) organisé à Nairobi du 11 au 14 septembre prochains a-t-il ajouté.

Selma Mouelhi, présidente de la fédération tunisienne de tennis a indiqué que la fédération apporte sa contribution à l’organisation de nombreux tournois internationaux afin de donner aux joueurs tunisiens l’opportunité d’améliorer leur niveau et leur classement mondial et suivre les traces de Malek Jaziri et Ons Jabeur.

Pour sa part le directeur du tournoi Karim Daaloul, a précisé que le niveau de cette édition sera plus élevé que la précédente vu le classement ATP de plusieurs joueurs comme le français Manuel Guignard (298e) ou l’italien Ricardo Bonadio (331e). “Les chances de nos joueurs sont grandes ils sont en mesure d’aller loin et pourquoi pas jusqu’en finale car leur niveau progresse bien” a-t-il estimé.

Le vainqueur, note-t-on, empochera la somme de 3600 dollars et gagnera 20 points au classement ATP et le finaliste recevra une récompense de 2 120 dollars et 12 points.