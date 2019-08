La Confédération générale tunisienne du travail (CGTT) se dit attachée au respect de l’indépendance de la justice, soulignant la nécessité de ne pas l’impliquer dans les conflits politiques.

Dans un communiqué, le syndicat appelle à la nécessité de garantir la neutralité de l’administration, exprimant son refus d’utiliser les institutions de l’Etat dans les affaires politiques et syndicales et soulignant la nécessité de tenir l’appareil judiciaire loin de toute instrumentalisation politique ou autre.

La confédération appelle les divers organes de presse, en particulier les médias publics, à respecter la loi électorale, soulignant la nécessité pour toutes les forces nationales, progressistes, syndicales et de défense des droits de l’Homme en Tunisie et dans le monde, ainsi que pour les partis, les syndicats et les organisations de la société civile, de défendre l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Elle a, en outre, mis l’accent sur l’importance de soutenir le pluralisme syndical en tant que fondement principal du pluralisme politique pour gagner la bataille des libertés et de la citoyenneté et faire réussir la démocratie naissante.