Lors d’une conférence interrégionale sur le rôle majeur de l’imam prédicateur dans le renforcement de la crédibilité des élections législatives et présidentielle 2019, jeudi 29 août, le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Nabil Baffoun, a souligné que “l’imam prédicateur est un leader d’opinion et dispose d’un pouvoir d’influence sur les électeurs”.

Baffoun appelle les imams, au nombre de 2 400, “à agir en conscience et à œuvrer à garantir des élections loyales et démocratiques et à faire preuve de neutralité face aux tentatives d’instrumentalisation partisane”.

Il a affirmé que l’ISIE n’a enregistré, lors des précédentes élections, aucun dépassement dans ce sens.

Selon le président de l’instance, les prochaines législatives constituent un défi dans la mesure où elles auront lieu sous un gouvernement concerné par ces élections. D’où l’impératif, a-t-il préconisé, d’œuvrer à garantir la neutralité de l’administration et des lieux de culte.

Baffoun a indiqué que l’instance mobilisera 60 000 agents dans près de 4 500 centres et 13 000 bureaux de vote.

Pour sa part, le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, a souligné que la garantie de l’intégrité électorale est une responsabilité partagée entre tous, y compris les imams prédicateurs. Et que le ministère leur a déjà fourni, lors de précédentes conférences, les conseils nécessaires à suivre en période électorale.

“Le ministère n’est pas en mesure de contrôler les 4 500 mosquées”, a-t-il fait remarquer, invitant les électeurs à s’associer aux efforts du gouvernement en dénonçant toute atteinte à la neutralité des lieux de culte.

Organisée par le ministère des Affaires religieuses en collaboration avec l’ISIE et le bureau du Haut commissariat des droits de l’Homme à Tunis, cette conférence interrégionale vient couronner une série de rencontres tenues la semaines dernières à Gafsa, à Sousse et à Tabarka.