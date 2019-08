Mardi 27 août, le Tribunal administratif (TA) a rendu les jugements définitifs sur les contentieux liés aux candidatures pour les élections législatives 2019.

Les chambres d’appel du tribunal ont à cet effet statué sur les 17 recours introduits devant la juridiction administrative.

Les décisions du TA se présentent comme suit:

– Deux jugements portant rejet des candidatures sur la forme,

– Onze jugements de rejet sur le fond,

– Un jugement de rejet pour non compétence,

– Un jugement portant révocation d’une décision rendue en première instance et confirmant la décision de l’Instance régionale des élections (IRIE) rejetant la candidature d’une liste de parti aux législatives,

– Deux jugements portant révocation et confirmation de la décision de l’Instance régionale des élections de valider une liste indépendante aux législatives.