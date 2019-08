Environ 550 000 des 1,100 million élèves du pays se seraient déjà inscrits en ligne dans leurs différentes écoles primaires réparties sur l’ensemble du pays, et ce depuis le 14 août dernier. C’est ce qu’indique la directrice du centre national des technologies de l’éducation au ministère de l’éducation, Wala Turki.

Citée par l’agence TAP ce lundi 26 août, la responsable a précisé que l’opération d’inscription, qui se poursuit jusqu’au 03 septembre prochain et visant à simplifier les procédures, se déroule normalement avec l’inscription de 50 000 élèves par jour en moyenne.

“Introduite pour la première fois en Tunisie au niveau du cycle primaire à la rentrée scolaire 2019-2020, l’inscription en ligne vise à améliorer les services scolaires et à former une base de données spécifique aux élèves, en coordination avec l’Instance de protection des données personnelles et le ministère des Affaires locales”, a-t-elle ajouté signalant que ce projet est mis en œuvre par les ressources personnelles du ministère.

Turki a fait savoir que le ministère de l’Education a mobilisé des équipes de techniciens qui se sont déplacées notamment dans les régions lointaines et rurales pour assister les parents et leur permettre d’inscrire leurs enfants à distance.

S’agissant de l’ouverture des inscriptions à distance pour les élèves des collèges et des lycées, la responsable a indiqué qu’elle sera annoncée au cours de cette semaine.