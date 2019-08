La 2ème édition du PRIX HANNON pour la Promotion du Co-développement par l’investissement responsable a été lancée par la CONECT et MED21, en partenariat avec Bpifrance, l’APII, la CDC (caisse de Dépôts et des Consignations), FIPA-Tunisia, ANIMA Investment Network et la BIAT.

D’après l’appel à candidature, publié sur le site de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation, ce prix sera attribué alternativement, en Tunisie et en Europe et vise à récompenser les entreprises engagées, ayant réalisé des investissements responsables.

La cérémonie de remise des Prix pour sa 2ème édition se tiendra le 10 octobre 2019, à Bercy-Paris.

Quatre trophées seront décernés, il s’agit de quatre prix pour “un investissement de portée significative”, l’un réalisé par un tunisien pour la Tunisie, le deuxième par un investisseur d’Europe et ou du reste du monde, en Tunisie, le troisième par un investisseur tunisien à l’étranger, notamment en Afrique et le dernier par un investisseur tunisien ou étranger, dans une région en voie de développement.

Les entreprises peuvent présenter leurs candidatures jusqu’au 20 septembre 2019 . Elles doivent avoir de bonnes pratiques en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).