La Bourse de Tunis a clôturé, la séance de vendredi, sur une légère baisse de 0,15%, réalisée par le Tunindexe à 7 205,61 points soit un volume d’échanges de 1,940 MD, selon Mena Capital Partners.

Le Titre UBCI a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0,562 MDe à 30,90 D, soit une hausse de 1,64%.

A la hausse, le titre LAND’OR s’est monnayé 8,47 D soit une augmentation de 5,87%, suivi de ATB qui a augmenté de 3,14%, à 4,92 D. Le titre GIF-FILTER a quant à lui, a réalisé une hausse de 2,98%, à 0,69 D.

Dans le vert, ARTES et DELICE HOLDING ont gagné respectivement 2,90% et 2,64% pour clôturer à 5,66 D et 11,24 D.

A la baisse, le titre OFFICE PLAST a chuté de 5,73% à 2,63 D suivi par AMS qui s’est monnayé à 0,65 D soit un repli de 4,41%. Le titre SIPHAT quant à lui a réalisé une régression de 3,66%, à 2,89 D.

Dans le rouge, les titres SOCIETE CIMENT DE BIZERTE et UADH ont réalisé une baisse respective de 2,67% et 2,45%, à 1,09 D et 1,19 D.