Le ministère des Affaires sociales annonce, dans un communiqué publié mercredi 21 août, la réouverture des candidatures au Conseil national des Tunisiens à l’étranger au profit des associations actives dans le domaine de la migration, à l’étranger et en Tunisie.

Ainsi, il a été décidé de prolonger le délai d’acceptation des candidatures jusqu’au 30 septembre 2019, conformément au PV de la commission de tri des candidatures tenue le 15 juillet 2019.

Pour ce faire, les associations souhaitant présenter leurs candidatures doivent remplir le formulaire publié sur le site électronique du ministère des Affaires sociales et l’adresser avec les documents demandés via le site électronique suivant : candidature.conseiltre@social.gov.tn, ou de déposer la demande directement auprès du bureau d’ordre central au siège social de l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE), ou par voie postale sur l’adresse : 88-89, rue Abderrazek Chraibi – 1000 Tunis.

La commission de tri des candidatures procédera à l’élection de deux représentants des associations en Tunisie, à travers un tirage au sort.

En vertu des dispositions du troisième article du décret gouvernemental N°884 du 29 octobre 2018, le représentant de l’association doit être de nationalité tunisienne, bénéficie de ses droits civiques et politiques et âgé de plus de 18 ans.