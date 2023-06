La réunion du comité technique pour l’accueil des Tunisiens à l’étranger durant l’été 2023, tenue mercredi au siège du ministère des affaires sociales, a été consacrée à la mise en place d’une stratégie permettant l’accueil des Tunisiens de retour au pays et la coordination entre toutes les structures intervenantes.

Cette réunion qui a regroupé des représentants de plusieurs ministères et établissements publics a été axée sur les préparatifs de la saison estivale et le retour de la diaspora tunisienne dans les meilleures conditions, outre le plan d’action mis en place par l’office des tunisiens à l’étranger (OTE) en partenariat avec les établissements et structures concernés, pour promouvoir les services fournis aux tunisiens, surtout que les prévisions préliminaires indiquent que l’été 2023 va connaitre un retour massif des tunisiens à l’étranger.

Le président directeur général de l’OTE Mohamed Mansouri a souligné que les préparatifs vont bon train pour assurer le retour des Tunisiens à l’étranger dans les meilleures conditions, avec l’appui des divers ministères et structures intervenantes.

Il a précisé, dans une déclaration à la TAP, que les attachés sociaux auprès des ambassades et les services consulaires à l’étranger ont enregistré une grande affluence des Tunisiens aux services de retrait et de renouvellement des passeports, augurant d’un retour massif des Tunisiens durant la saison estivale 2023.

Selon Mansouri, tous les efforts ont été déployés en vue de simplifier les procédures de retour à travers les aéroports et les ports et la réduction des tarifs de voyage à travers des offres spéciales aux familles, soulignant que la compagnie Tunisair et la compagnie tunisienne de navigation ont enregistré une hausse des réservations par rapport à l’été 2022.