Et voici une synthèse de la consultation que j’ai lancé pour avoir les 10 premières décisions que devrait prendre le futur Président de la République. De quoi inspirer plus d’un…

Certaines décisions vous sembleront en dehors des prérogatives du Président de la République, mais le fait de décréter l’Etat d’urgence, les hisse au niveau de sujets de sécurité nationale. (Merci à tous ceux qui ont contribué, ils se reconnaîtront)

1- Décréter l’Etat d’urgence sociale et économique avec un plan de sortie de crise sur 3 ans

2- Proposition de loi amendant le fonctionnement de la banque centrale en matière de fixation des taux d’intérêts directeurs un pour l’investissement et un pour la consommation.

3- Mettre en place un nouveau service civique et militaire pour les garçons et les filles (à partir de 18 ans) intégrant la sécurité environnementale, alimentaire et sanitaire (durée 6 mois)

4- Mobiliser des moyens locaux et internationaux pour entamer la restructuration et la recapitalisation des entreprises publiques, avec à la clef une introduction en Bourse des entreprises opérant dans le champ concurrentiel.

5- Mise en place de l’agence centrale de renseignement,

6- Lancement de la 4eme branche armée cybernétique

7- Coordination des activités des agences de coopération et centralisation de leur dotation sous la houlette de la présidence de la République

8- Accélérer le processus de décentralisation et favoriser l’autonomie financière des régions pour une meilleure gestion des budgets de développement des territoires

9- Ouverture des négociations avec les pays du Maghreb pour une convertibilité directe entre les monnaies locales (pour booster le commerce et l’investissement).

10- Organiser un référendum pour amender la constitution sur les points relatifs au mode de scrutin des législatives et les obligations et rémunération des élus (non cumul des mandats, interdiction du tourisme parlementaire,,….).