Une délégation du département des aides étrangères à l’ambassade des Etats-Unis à Tunis s’est rendue, jeudi 15 août, à Jendouba, pour examiner les perspectives de coopération décentralisée.

Lors d’une rencontre avec le gouverneur de la région, Ali Marmouri, il a été évoqué la situation du développement à Jendouba et les perspectives d’’investissement dans les petits et moyens projets.

La réunion a, également, permis d’examiner les moyens de soutenir les capacités des investisseurs locaux, parmi la catégorie des jeunes et des femmes, et d’appuyer les projets à vocation sociale et solidaire.

Il a été question, aussi, de la formation et du développement des compétences des cadres dans divers secteurs et de la bonne gestion des ressources humaines, financières et naturelles de la région.

Les membres de la délégation américaine ont affirmé, à cette occasion, la disposition de leur pays à soutenir les efforts de l’Etat dans la région, en particulier ceux liés à la lutte contre la corruption, le terrorise, la pauvreté et le chômage, outre le développement de l’infrastructure dans les zones défavorisées à travers la promotion des projets touristiques et écologiques. Ils ont également montré un intérêt particulier pour le soutien des associations dans leurs initiatives en faveur de la région.

De son côté, Marmouri a fait un exposé sur les opportunités offertes dans la région pour la création de projets et la priorité qu’accorde le gouvernorat à la bonne gouvernance des ressources de l’Etat, à la valorisation des potentialités agricoles et écologiques et à la bonne exploitation des substances utiles dont regorge la région.