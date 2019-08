Dans un communiqué publié jeudi 15 août, la Banque centrale de Tunisie (BCT) annonce avoir lancé une nouvelle rubrique en ligne destinée aux Tunisiens résidents à l’étranger (TRE).

Cette rubrique baptisée “Tunisiens résidents à l’étranger” regroupe une foire aux questions disponible en arabe, français, anglais, italien et allemand, et une fiche portant sur les avantages et droits accordés à la diaspora tunisienne en matière de change.

Elle comporte également un lien vers la plateforme des investissements en devises des non-résidents où l’Attestation Bancaire d’Investissement (ABI)…

En outre, l’Institut d’émission a lancé une adresse mail (tre@bct.gov.tn) pour renforcer la communication avec cette diaspora et ainsi apporter des réponses concrètes à leurs interrogations.

Pour ce qui est des opérations de change et de commerce extérieur, le numéro vert 80104342 et l’adresse mail op.changes@bct.gov.tn demeurent fonctionnels, précise la BCT.

Le lancement de ces services a été annoncé lors des travaux de la rencontre organisée le 9 août dernier au siège de la BCT, avec les Tunisiens résidents à l’étranger (TRE), une rencontre placée sous le thème “Diaspora – financement de l’économie : nouvelles approches pour un partenariat win-win”.

Lors de cette rencontre, le gouverneur de la BCT, Marouane El Abassi, a indiqué que l’Institut d’émission a également entamé la réflexion sur les facilitations et avantages qu’elle pourrait accorder aux Tunisiens à l’étranger, et ce dans les limites de ses prérogatives.

Il s’agit, notamment, de l’assouplissement de la réglementation de change, du soutien des startuppers, de la digitalisation des moyens de paiement.