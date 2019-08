Hommes d’affaires industriels tunisiens, lisez bien ce qui suit, ça risque de vous intéresser, si toutefois vous exportez sur le marché camerounais.

En effet, nos confrères de agenceecofin.com révèlent que le ministère camerounais du Commerce s’apprête à suspendre (entendre plutôt interdire) l’importation d’une cinquantaine de produits. Et même si le département ministériel ne donne pas de détails ni de délais de mise en place de cette mesure, il indique néanmoins que 12 filières sont concernées, «du fait du caractère excédentaire de la production locale ».

Il s’agit entre autres des filières des peintures, de la métallurgie, de la cimenterie, des emballages industriels, des cosmétiques, de l’agro-alimentaire, des huiles végétales, des dérivés d’huile de palme et industrie brassicole.

L’objectif officiel de cette mesure, prise en coordination avec le patronat du Cameroun, est de “protéger la production et l’industrie nationale“. Et dans cette optique, le ministère des Finances annonce, de son côté, «la mise en place des instruments fiscaux appropriés pour favoriser la production locale et freiner les importations non indispensables» ; lesquelles importations “détériorent la balance de paiements du pays“.