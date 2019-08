“Sables Mouvants” le spectacle visuel de dessin sur sable des artistes Ali Yahyaoui et Habib Ghourabi participera au festival international suisse “Balcon du Ciel” qui se déroulera du 15 au 18 août 2019 dans le village suisse de Nax. La participation tunisienne s’inscrit dans le cadre d’une coopération entre le Centre d’Arts Dramatique et Scénique de Tataouine (CADS Tataouine) et la troupe suisse “Interface”.

Le Festival “Balcon du Ciel” est une occasion annuelle de rencontre avec des artistes dans le cadre de conférences, de spectacles de théâtre, de musique ou de danse outre des performances visuelles.

Le spectacle “Sables Mouvants ” est programmé pour le samedi 17 août 2019. La performance visuelle directe signée Ali Yahyaoui et Habib Ghourabi transportera les festivaliers dans un voyage éphémère où s’allient art plastique, théâtre d’ombre et cinéma avec la technique de dessin sur sable. Les dessins se suivent, le sable s’anime, les ombres et la lumière s’entremêlent et sont projetés en direct sur un grand écran.

A noter que la participation tunisienne fait suite à l’invitation du CADS Tataouine à la troupe suisse “Interface” au cours du mois de septembre 2018. La troupe suisse a assuré des ateliers de danse théâtrale et un spectacle intitulé “Vive la Vie”. La coopération entre les deux parties se poursuivra avec comme objectif une création artistique commune. Le travail sur cette nouvelle création débutera au cours du mois de décembre prochain, précise une note d’information publiée par le Centre.