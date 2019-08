Les travaux de la conférence nationale, organisée par le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, sous le thème “La femme dans les postes de prise de décisions politique”, ont démarré jeudi 8 août, en présence du chef du gouvernement, Youssef Chahed, et plusieurs femmes actives dans les secteurs économique, social, politique et culturel.

L’organisation de cette conférence s’inscrit dans le cadre de la célébration le 13 août de chaque année de la Fête de la femme tunisienne.

A cette occasion, la ministre de la Femme, Neziha Labidi, interrogée par l’agence TAP, refuse catégoriquement l’utilisation de la femme comme simple décor lors des prochaines échéances électorales.

Le principe de l’égalité homme-femme n’a pas été pris en considération dans les listes candidates aux élections législatives, notamment au niveau des têtes de liste, rappelle-t-elle.

Pour sa part, Youssef Chahed a décoré des femmes actives dans différents secteurs dont celui des médias, de la culture, du sport…

Lors de cette conférence, le prix de la meilleure recherche scientifique féminine pour l’année 2019 a été accordée à Ines Fendri et Rayda Ben Ayed.

La loi de lutte contre la violence à l’égard des femmes dans le milieu politique et la consolidation de la présence de la femme dans les postes de décision sont les principaux thèmes qui seront abordés lors des travaux de cette conférence.