Malgré le décès du président de la République, Béji Caïd Essebsi, le jeudi 25 juillet, la Bourse de Tunis a clôture la séance du vendredi 26 courant en territoire positif, avec une légère progression du Tunindex de 0,10% à 7 167,63 points dans un volume d’affaire de 0,992 million de dinars.

La balance des variations des cours a été tirée vers le haut, affichant 28 affermissements contre 18 replis.

Le titre SFBT a été le plus actif, drainant 0.272 MDT de ses capitaux, l’action s’est échangée à 19,31 D, soit un accroissement de 0,05%.

Dans le vert, le titre CARTHAGE CEMENT a enregistré une hausse de 3,38% à 1,22 D; il est suivi par les titres TUNISIE LEASING et NEW BODY LINE qui ont progressé respectivement de 3,33% et 2,83% à 9,30 D et 5,45 D.

SPIDIT gagne 2,82% à 9,10 D, tout comme BTE qui s’adjuge 2,66% en s’échangeant à 9,25 D.

En revanche, SERVICOM a chuté de 5,63% à 0,67 D; idem pour les titres SOPAT et UADH qui ont respectivement perdu 2,91% et 2,34% à 2 D et 1,25 D.

Toujours dans le rouge, le titre ELECTROSTAR a baissé de 2,15% à 0,91 D, tout comme pour GIF FILTER (-1,47%) terminant la séance 0,67 D.