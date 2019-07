Au titre du premier semestre 2019, l’activité de Tunis Re a été marquée par :

– Une évolution du chiffre d’affaires cumulé au 30/06/2019 de 17,2% par rapport à la même période de l’année écoulée. Cette progression est opérée pour la totalité des branches suivant le développement du portefeuille aussi bien sur le marché Tunisien qu’Etranger.

– Par rapport aux objectifs fixés pour 2019, le taux de réalisation du chiffre d’affaires au 30 Juin 2019 a atteint 55,6%.

– L’activité Retakaful a enregistré une bonne performance au cours du premier semestre 2019, soit une évolution du chiffre d’affaires de 42% pour atteindre 9,214 MDT avec une réalisation de 66,5% de l’objectif fixé.

– Une progression des primes nettes de 4% par rapport au 30/06/2018 pour atteindre 46,564 MDT, suite au renforcement de la couverture rétrocession sur les acceptations étrangères.

– Une hausse de la charge sinistre nette de 30% contre une participation de la rétrocession à 44% de la charge sinistre brute totale.

– Les produits financiers à fin juin 2019 ont enregistré une évolution 6% par rapport au 30 juin 2018. Ces produits englobent les intérêts courus et non échus (pour les deux exercices 2018 et 2019). Ils ne tiennent pas compte des intérêts sur dépôts auprès des cédantes.