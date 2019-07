Le ministère de l’Industrie et des PME a approuvé le transfert total des droits et des engagements de la Société tunisienne des services miniers pour ce qui concerne le permis de recherche des produits miniers inscrits dans le troisième groupe situé au lieu dit ” Kef Errassas ” du gouvernorat de Jendouba à la société des mines du Nord.

La décision du transfert a été publiée dans le Journal Officiel de Tunisie (JORT) n°59 de l’année 2019, sachant que la décision de création de ce permis remonte au 22 avril 2016 et son renouvellement (permis) a eu lieu pour la première fois le 4 juillet 2018.

Le département de l’Industrie a également autorisé le transfert total des droits et des engagements de la société ” Marwa pour l’exploitation et le traitement des minéraux ” pour ce qui concerne le permis d’exploration des produits miniers du sixième groupe au lieu connu sous le nom ” El Menzel ” dans le gouvernorat de Kairouan à la société internationale ” Marwa” pour l’exploitation et le traitement des minéraux.

Le permis ” El Menzel ” a été lancé le 27 septembre 2017. La société Marwa a présenté sa demande pour le transfert total de ses droits et engagements en ce qui concerne ce permis, et la commission consultative a approuvé cette demande lors d’une réunion tenue les 16 et 19 avril 2019.