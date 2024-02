L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) est en pourparlers actifs avec plusieurs nations désireuses de rejoindre la Charte de coopération OPEP+, à la suite de la récente adhésion de la République du Brésil.

Selon l’agence de presse émiratie, les noms de ces pays seront annoncés après l’achèvement des consultations en cours.

La Charte de coopération vise à stabiliser les marchés pétroliers et à bénéficier à toutes les parties prenantes de l’industrie, y compris les nations productrices et consommatrices de pétrole, en facilitant le dialogue et les efforts conjoints dans des domaines tels que la technologie.

La charte offre aussi une plateforme pour faciliter le dialogue et l’échange de vues sur les conditions et les évolutions des marchés mondiaux du pétrole et de l’énergie.

L’objectif est de contribuer à la sécurité de l’approvisionnement énergétique et à une stabilité durable au bénéfice des producteurs, des consommateurs, des investisseurs et de l’économie mondiale.

En ce qui concerne les changements futurs dans la production de pétrole des États membres de l’OPEP, les succès continus de la déclaration de coopération ont motivé les pays participants à continuer d’intensifier leurs efforts et leur coopération pour soutenir la stabilité du marché.

Par ailleurs, le rapport de l’OPEP de janvier 2024 fait état des prévisions de demande qui restent inchangées à 2,2 millions de paril par jour (mb/j), avec une croissance de l’OCDE d’environ 0,3 mb/j et des pays non membres de l’OCDE d’environ 2,0 mb/j.

Au premier trimestre de l’année 2024, la demande de pétrole devrait augmenter de 2,0 mb/j en glissement annuel.