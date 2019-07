A la suite du décès du président de la République tunisienne, Béji Caïd Essebsi, le président de l’Institut du monde arabe (IMA), Jack Lang, a publié la déclaration suivante:

“J’apprends avec une grande tristesse la disparition du président tunisien Béji Caïd Essebsi. Aujourd’hui, je suis de tout cœur avec le peuple tunisien qui doit pleurer un grand résistant, un pourfendeur de l’intolérance et un indéfectible défenseur des libertés”.

“La Tunisie aura, grâce à lui, fait un pas de géant pour conforter l’exception tunisienne. Avec intelligence, discernement et convictions, Béji Caïd Essebsi aura été, pendant son mandat, le sage garant de la Révolution de Jasmin. Homme de raison, profondément humaniste et toujours ouvert au dialogue, il aura porté des réformes progressistes et mené la Tunisie vers une nouvelle modernité. Il aura sans cesse bataillé pour défendre l’équité, l’égalité et la justice sociale. Les femmes tunisiennes, si combatives et déterminées, lui seront reconnaissantes pour son permanent engagement à leurs côtés. ” Bajbouj “, comme le surnommait affectueusement le citoyen tunisien, marquera à tout jamais l’Histoire de ce beau et grand pays qu’est la Tunisie”, lit-on dans le texte de la déclaration.