L’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) a fait part, à l’annonce du décès du président Béji Caid Essebsi, de ses condoléances au peuple tunisien et à la famille du défunt, paix à son âme.

L’organisation patronale a affirmé que la fidélité aux principes du président de la République exige des Tunisiens d’être solidaires dans cette conjoncture difficile, de défendre la sécurité et la stabilité du pays, d’assurer la réussite de sa jeune expérience en matière de démocratie et de l’amener à bon port.

L’UTICA a considéré, dans un communiqué, que la mort du président Caïd Essebsi qui coïncide avec le 62ème anniversaire de la République (correspondant au 25 juillet de chaque année), est un ” un hommage à l’âme de l’un des grands hommes de la République qui a servi la patrie avec responsabilité à partir des différents postes qu’il a aoccupés”.

La Centrale a mis en exergue le rôle prépondérant et décisif que Caid Essebssi a joué, lors du dialogue national, dirigé par le quartet afin de sortir de la crise politique qu’a connue la Tunisie en 2013. Un dialogue qui a permis à la Tunisie d’obtenir le prix de Nobel de la paix pour l’année 2015.

L’UTICA a rappelé l’esprit de responsabilité et la sagesse dont a fait preuve le défunt ainsi que son placement de l’intérêt du pays au dessus de toute considération, au moment de ce dialogue et de ces moments difficiles du pays, avant son élection en novembre 2014 à la tête de la Tunisie, à l’occasion des premières élections démocratiques, transparentes et libres qui ont suscité l’admiration dans les quatre coins du monde.

Et le patronnat de conclure qu’au cours de sa présidence du pays au cours de ces dernières années, Caid Essebsi a œuvré à mettre à l’avant l’image de la Tunisie et s’est attaché à sa sécurité et sa stabilité.