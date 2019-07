Les revenus de la société Céréalis ont progressé de 37,19% en ce 2e trimestre 2019. La croissance a été de 38,46% sur le local, mais il n’y a pas eu d’export en ce 2e trimestre.

Ce taux de croissance s’explique en partie par l’effet Ramadan qui a été décalé et a permis un bon mois de Juin, mois d’ouverture de la saison estivale. Au 30/06, les revenus ont progressé de 25,05%.

Les investissements corporels et incorporels se situent à 207 710 DT et concernent des compléments de machine, des installations électriques, et du matériel IT. Il est à noter qu’au delà de ces investissements la société est également en train de profiter de sa croissance pour renforcer et investir dans son capital humain.

L’endettement est resté stable à 3,6 MDT environ.

La Société continue de jouer son rôle de leader et d’innovateur dans le secteur des snacks salés.