Le voilier-école de la Marine algérienne “El Mellah” a accosté, lundi 22 juillet, au port commercial de La Goulette, dans le cadre d’une visite programmée. Il y restera jusqu’au 25 courant.

Cette visite vise à consolider les relations d’amitié et de coopération militaire et à renforcer l’échange d’expertises entre la Marine tunisienne et son homologue d’Algérie, indique le ministère de la Défense nationale.

Le commandant du voilier-école a effectué, à cette occasion, une visite de courtoisie au commandant des garde-côtes et au maire de La Goulette.

La délégation militaire algérienne effectuera quelques activités culturelles et sportives et procéder à des échanges de visites avec les officiers tunisiens.

Rappelons que le bâtiment hydrographique tunisien Kheireddine avait accosté au port d’Alger entre les 18 et 22 juillet dans le cadre du programme “Eté 2019” organisé au profit des élèves de l’Académie navale et des garde-côtes avec la participation d’officiers d’autres pays (Algérie, Maroc, Cameroun, Belgique, Italie, Espagne, Turquie et Etats-Unis d’Amérique).