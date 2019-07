La société TUNISIE VALEURS a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 2ème trimestre 2019. Dans le prolongement de l’année 2018, le premier semestre 2019 a été marqué par une baisse de la liquidité sur le marché des actions et une poursuite de la décollecte au niveau des OPCVM au regard de la surenchère sur les placements monétaires.

Dans ce contexte, les indicateurs d’activité de Tunisie Valeurs ont reculé, mais la société a reculé moins vite que le marché et a ainsi consolidé sa position de leader dans les métiers d’intermédiation et de gestion d’actifs.

Réalisations de la société

Au 30 juin 2019, les revenus d’intermédiation (courtage et garde de titre) se sont repliés de 18,4% à 2,1 MDT dans le sillage de la baisse des volumes traités par la société (687 MDT contre 912 MDT au 30 juin 2018). Toutefois, la société maintient sa position de leader avec une part de marché de 21%.

De même, le mouvement de décollecte sur les OPCVM observé depuis plusieurs mois s’est poursuivi en 2019 entraînant une baisse des actifs de 1,4% sur la place depuis le début de l’année en cours. Tunisie Valeurs a résisté, affichant une quasi-stagnation de ses actifs (721MDT) par rapport au début de l’année. La société a par conséquent consolidé sa position de 1er gestionnaire du pays avec une part de marché de 18,5%.

Bénéficiant d’un contexte de placement favorable, les revenus financiers ont plus que doublé pour atteindre 1,3 MDT et ont permis de limiter le recul de l’ensemble du chiffre d’affaires à 6,7%.

Sur le reste de l’année, la société reste confiante quant au rattrapage de son chiffre d’affaires. En effet, plus d’une dizaine de « mandats conseil » – ayant fait l’objet de facturations partielles – sont en cours d’instruction par la société.

Les délais de concrétisation pour ce type d’opérations variant entre 6 et 12 mois, Tunisie Valeurs espère clôturer certaines transactions d’ici la fin de l’année.

Du côté des charges d’exploitation, celles-ci ont été relativement maîtrisées, reculant de 4,7 % par rapport au 30 juin 2018.

Enfin, sur le volet organisationnel et réglementaire, Tunisie Valeurs a poursuivi ses efforts en vue de s’aligner aux nouvelles exigences en matière de LAB/FT et a mis en place des logiciels de connaissance clients KYC et AML pour une meilleure gestion de ses relations avec la clientèle et une amélioration de ses reportings.