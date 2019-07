Réunir, convaincre et avancer ensemble pour aller plus vite dans le redressement de la Tunisie, telle est l’ambition de la campagne “Tounsidumonde“ qui s’ouvre ce week-end et qui s’achèvera le 7 août lors d’une grande soirée au Musée du Bardo.

Déjà première rentrée de devises en Tunisie, les Tunisiens de l’étranger ne veulent plus être cantonnés à de simples pourvoyeurs d’argent, mais entendent le faire savoir. C’est tout le sens de cette campagne qui met en avant les compétences et autres réseaux mobilisables des Tunisiens de l’étranger, illustrée par cette accroche : «Qui d’autres que les Tunisiens de l’étranger … pour relancer le pays».

Et pour convaincre que les 1,5 million de Tunisiens de l’étranger constituent un vivier de profils remarquables et autant d’opportunités pour la Tunisie, le grand public est invité à voter sur www.tounsidumonde.com, et participer ainsi à élire les personnalités tunisiennes de l’année parmi 200 nominés et dans les 14 catégories suivantes : business, recherche, culture, sports, patrimoine tunisien, engagement sociétal, média et communication, jeunes, femmes…

Les heureux lauréats recevront leur trophée à l’occasion de la soirée du 7 août à Tunis devant 500 invités parmi les décideurs politiques, chefs d’entreprise, représentants de la société civile, médias… Il sera alors temps de convaincre tout un pays que sur le modèle d’autres avant elle, la Tunisie a plus d’atouts pour se relancer économiquement et humainement en impliquant les compétences, investisseurs et réseaux de ses enfants à l’étranger.

Les trophées tounsidumonde sont organisés par EOLIA avec l’assistance entre autres du ministère des Affaires étrangères, Allobledi…

Tounsidumonde est soutenu par le programme «Progrès Migration» mis en œuvre par la GIZ et cofinancé par l’Union européenne en Tunisie.

Les prix décernés :

Pour des personnalités tunisiennes exemplaires dans le monde qui n’oublient pas d’où elles viennent…