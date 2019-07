L’Instance nationale de Lutte contre la corruption (INLUCC) a décerné le “prix de la meilleure institution publique” à la Direction générale de la douane tunisienne. C’était lors d’une soirée en hommage aux institutions publiques, associations et journalistes ayant le plus adhéré aux efforts de lutte contre la corruption.

Le prix de la meilleure municipalité a été décerné à la commune de La Manouba, alors que le prix du meilleur lanceur d’alerte est revenu à Nawal Mahmoudi.

Dans le domaine des médias, le prix de la meilleure production journalistique a été remis ex aequo à Walid Mejri (Inkyfada) et Khaoula Abdelkrim (site d’information Daraj).

L’INLUCC a accordé le prix du meilleur projet associatif à l’association “Ahrar Al Watan” (les hommes libres de la patrie) de Béja.

Le prix de la meilleure recherche scientifique réalisée sous la direction du Centre des études, de formation et d’informations sur la lutte contre la corruption a été remis ex aequo à Sirine Brinsi et Mohamed Ali Ellouz.

Organisée pour la première fois, la soirée s’est déroulée en présence du président de l’INLUCC, Chawki Tabib, des ministres des Finances, de la Culture et de l’Education, de l’ambassadeur de Palestine à Tunis, et de représentants d’instances africaines de lutte contre la corruption et d’organisations nationales et internationales partenaires de l’INLUCC.