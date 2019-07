La ministre de la Femme, de la Famille, des Enfants et des Seniors, Naziha Laabidi, annonce le lancement, à partir de l’année universitaire 2019-2020, de la licence en éducation de la petite enfance.

Lors d’un point de presse tenu vendredi 19 juillet, en marge du Forum national sur l’orientation universitaire et les métiers organisé à la Cité des sciences de Tunis, Laabidi a indiqué que cette nouvelle spécialité sera enseignée à l’Institut supérieur des cadres de l’enfance (Carthage Dermech).

La création de ce diplôme national intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale multisectorielle pour la promotion de la petite enfance, notamment concernant le 4ème volet relatif à la formation de base et à la formation continue, a-t-elle expliqué.

Elle a appelé à ce propos, les parties concernées à déployer un effort de sensibilisation et d’information sur ce diplôme national afin d’orienter les nouveaux lauréats du baccalauréat vers cette filière.

A noter que le Forum national sur l’orientation universitaire et les métiers, a été créé à l’initiative conjointe du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministère de l’Education. Le même événement a été organisé les 15 et 16 juillet dernier au Palais des sciences à Monastir, et se tiendra les 22 et 23 courant à l’Institut supérieur des langues de Gabès.