L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) lance un appel aux autorités à accélérer le transport des récoltes des céréales collectées et à les préserver des conditions climatiques défavorables, qualifiant les quantités de ” richesse nationale dont l’Etat doit assumer la responsabilité de sa préservation “.

Dans un communiqué rendu public, vendredi 19 juillet, l’UTAP appelle également à ne pas prendre en considération le phénomène de l’éclatement des grains -un phénomène naturel causé par les changements climatiques, lequel ne relève pas de la responsabilité des agriculteurs qui ont fourni d’énormes efforts et supporté des grandes dépenses pour améliorer la productivité.

L’UTAP rappelle par ailleurs que les prix des moutons de sacrifice ont été fixés pour cette année d’une manière étudiée qui tient compte des sacrifices des éleveurs, de l’important coût de production et du pouvoir d’achat dégradé du citoyen tunisien (plus de 45 kg, à 12 dinars le kg et ceux dont le poids est inférieur à 45 kg s’est établi à 12,500 dinars/kg).

L’organisation agricole met aussi en garde contre le phénomène de la contrebande des moutons, qui a des impacts négatifs sur l’avenir du système et sur la santé du bétail ainsi que sur la santé du citoyen.