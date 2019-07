Attijari bank fête le retour des Tunisiens résidents à l’étranger

Comme à l’accoutumée, Attijari bank place les Tunisiens résidents à l’étranger au cœur de ses préoccupations afin de continuer à leur assurer une proximité tant dans leurs pays de résidence (à travers 47 agences en Europe) qu’en Tunisie (à travers un réseau de 207 agences).

Pour ce faire, la banque a déjà lancé une campagne pré-accueil en Europe, depuis le mois de mai 2019, où des collaborateurs dédiés ont été à la rencontre des Tunisiens résidents à l’étranger (en France, en Italie, en Belgique et en Allemagne).

Aussi, pour les accompagner durant leur retour, des chargés de clientèle Attijari bank seront à bord du carferry de notre partenaire GNV pendant toutes les traversées. Ils seront présents pour écouter nos Tunisiens résidents à l’étranger, les conseiller et, bien sûr, les informer sur la multitude d’avantages que leur offre la banque.

Une fois en Tunisie, les agences Attijari bank, renforcées par des chargés d’accueil dédiés, garantiront aux Tunisiens résidents à l’étranger une prise en charge à la mesure de leurs attentes. Et pour aller à leur rencontre où qu’ils soient, une caravane assimilée à une agence mobile sillonnera tout le territoire national.

Ce dispositif renforcé veillera à faire découvrir à nos compatriotes les termes de l’offre promotionnelle et attrayante lancée par la banque et valable du 1er juillet au 30 septembre 2019. Une offre où des réductions voire des gratuités totales sur les opérations leur sont réservées (crédits, taux de change, versement de devises, transfert reçu, etc.).

Et parce que le retour de nos compatriotes est une fête pour la banque, Attijari bank organise en leur honneur des réceptions clientèle dans les régions tunisiennes pour tisser plus de liens dans un cadre convivial.

Aussi et pour agrémenter le tout, à chaque étape, des cadeaux de bienvenue sont distribués à nos TRE ; puis un jeu en partenariat avec GNV a également été lancé sur les réseaux sociaux pour tenter de leur faire gagner dix billets gratuits (10 packs familiaux) afin de leur garantir un retour l’année prochaine dans les meilleures conditions.

