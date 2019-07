Tunisie Valeurs a déposé, le 8 juillet 2019, un nouveau dossier d’agrément, suite à la décision de procéder à une nouvelle organisation qui consiste en la création d’une filiale détenue à 100% par la société, dotée d’un capital en numéraire de 10 millions de dinars (MDT), spécialisée dans les métiers de banque d’affaires.

Ce dossier est soumis pour réexamen auprès de la commission des agréments présidée par le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, suite à la décision prise par la société de revoir son schéma juridique et organisationnel, en vue de lui donner plus de cohérence et une plus grande efficacité opérationnelle, selon un communiqué publié, mercredi, par la Bourse de Tunis.

Et de préciser que cette décision a été prise après étude et discussion du montage juridique auprès des services du CMF, entamées au mois de février 2019.

Pour rappel, la société Tunisie Valeurs, spécialisée dans la gestion d’actifs, l’intermédiation en Bourse, l’ingénierie financière et les valeurs du trésor, a obtenu, le 11 janvier 2019, l’agrément de principe de la commission des agréments, en vue de se transformer en banque d’affaires. Ce dernier est assorti d’un certain nombre de conditions dont principalement l’augmentation du capital social de 10 à 20 millions de dinars, par incorporation de réserves (effectuée en date du 19 avril 2019) et l’obtention des autorisations requises du Conseil du Marché Financier (CMF), pour la filialisation des activités d’intermédiation en bourse et de gestion d’actifs.

Le chiffre d’affaires global de la société Tunisie Valeurs a enregistré, à fin 2018, une hausse de 11% par rapport à l’année 2017, pour se situer à 17,147 millions de dinars.

Les produits financiers ont affiché, en 2018, une augmentation de 110%, pour s’établir à 2.027.186 D, alors que les charges d’exploitation ont progressé de 24% par rapport à 2017.