Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a inauguré, mercredi 17 juillet, au poste frontalier Malloula (Tabarka) le nouveau “duty free”, première concession du genre en Tunisie.

” Une enveloppe de 19 millions de dinars a été consacrée à l’aménagement et à l’amélioration de ce poste frontalier entre la Tunisie et l’Algérie”, a affirmé Chahed, pour qui ce duty free ne manquera pas d’améliorer la qualité des services touristiques dans ce poste frontalier considéré comme un des plus grands passages terrestres entre les deux pays.

Il s’agit, également, d’impulser le secteur économique et de créer des emplois directs et indirects dans la région, outre le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, a -t-il encore indiqué.

Avec des projections de 300 nouveaux postes d’emploi, ce duty free constitue une opportunité permettant aux artisans de la région de promouvoir leurs produits, en plus de renforcer les réserves de l’Etat en devises et soutenir l’approche sécuritaire et de développement dans la lutte contre le terrorisme, estime le chef du gouvernement.

Il a fait d’un plan d’action relatif à l’accélération du rythme de réalisation de projets semblables dans le reste des postes frontaliers afin de les rendre attractifs aux touristes algériens dont le nombre a atteint, au cours de l’année dernière, 2 millions et demi.

Un exposé a été présenté à cette occasion par des responsables de l’Office national des postes frontaliers terrestres.

Selon les statistiques présentées, le nombre de touristes ayant traversé les postes frontaliers est passé d’un million en 2015 à 2,2 millions en 2018 (arrivées et départs). A l’horizon 2020, l’objectif est de séparer les arrivées des départs.