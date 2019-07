Le déficit financier de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) diminuera de 300 millions de dinars, fin 2019 pour atteindre 120 millions de dinars en 2020, en attendant l’amélioration de la situation financière de la caisse, en 2021. C’est ce qu’a affirmé le président directeur général de la CNRPS, Imed Turki.

La liquidité permettant à la Caisse de verser les pensions de retraite est estimée à 1,8 milliard de dinars cette année, a-t-il déclaré à l’agence TAP en marge d’une conférence nationale tenue mardi à Tunis, sur le thème ” les seniors et les retraités : des compétences au service du pays”.

Selon lui, l’augmentation de l’âge de départ à la retraite a amélioré la situation financière de la caisse.

Le Parlement a adopté en avril dernier la loi relative à l’amendement et au parachèvement de la loi n°85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public.

Cette loi prévoit d’augmenter d’une année l’âge de départ à la retraite pour les employés qui atteignent 60 ans à partir du premier juillet 2019 jusqu’au 31 décembre 2019, et de 2 ans, à partir du premier janvier 2020, pour les employés qui auront atteint 60 ans à compter de cette date.

Le P-dg de la CNRPS a souligné que l’augmentation obligatoire de l’âge de départ à la retraite permettra d’éviter un départ annuel à la retraite de près de 20 mille salariés, affirmant que cette augmentation contribue à l’amélioration de la situation financière de la caisse.

L’augmentation des cotisations des employeurs publics au régime des pensions de retraite portées à 2% à partir du 1er juin 2019, outre la déduction de 1% des salaires pour la ” contribution sociale solidaire “, permettront de favoriser la promotion de la situation de la caisse, ses interventions ainsi que les services fournis aux assurés sociaux.

Cette conférence nationale portant sur les seniors et les retraités s’est tenue mardi 16 juillet 2019 à l’initiative de la présidence du gouvernement et des ministères de la Femme et des Affaires sociales, en présence du chef du gouvernement, Youssef Chahed.