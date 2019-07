Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, effectue une visite officielle en Tunisie du 14 au 16 juillet 2019, à la tête d’une délégation composée de représentants du secteur portuaire, du monde de la culture, de l’enseignement supérieur, de la protection de l’environnement. C’est ce qu’indique un communiqué de l’ambassade de France à Tunis, précisant que M. Muselier sera notamment reçu par les ministres des Affaires locales et de l’Environnement, de l’Agriculture, des Technologies de la communication et du Tourisme, ainsi que par le gouverneur de Tunis.

Pour Muselier, ce déplacement vise à obtenir des résultats concrets dans la stratégie “Méditerranée du Futur”, lancée en novembre 2017. “Plus que jamais, dans une période où la Tunisie comme la France sont confrontées aux défis du terrorisme, du réchauffement climatique et de l’avenir économique et social de la Méditerranée, nous devons bâtir des ponts entre nous… Nous nouerons, avec des acteurs du territoire de Tunis, des partenariats concrets sur l’ensemble des sujets qui nous unissent”.

La visite de la délégation de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur porte sur la question de l’électrification à quai des navires sur les ports de Tunis et Marseille. Selon le président de la Région, “pour obtenir de vrais résultats à Marseille, il faut que les navires de la Compagnie tunisienne de navigation puissent aussi se brancher à Tunis ! Nous allons donc contribuer à la qualité de l’air à Marseille en rencontrant, avec le directeur général du Grand Port maritime de Marseille, Hervé MARTEL, les décideurs du Port de La Goulette à Tunis pour avancer sur ce dossier”.

Elle concerne également les domaines de la formation et de l’enseignement supérieur, la lutte contre les incendies et l’accès à la culture et la protection de la biodiversité méditerranéenne.