L’association de protection de Gafsa des catastrophes naturelles et de préservation de l’environnement, en partenariat avec l’association l’avenir des jeunes de Gafsa, a organisé, samedi 13 juillet, une conférence scientifique intitulée “Gafsa, pour un environnement sain et un développement durable”.

La conférence vise à faire connaître les problématiques environnementales qui menacent le gouvernorat et leurs impacts négatifs sur le développement durable, souligne le président de l’association de protection de Gafsa, Fayçal Bedoui.

La conférence devait aboutir à des recommandations appelant à se mobiliser pour la lutte contre la pollution dans la région.

Dans une communication donnée à cette occasion et portant sur le thème “une nouvelle vision du développement durable à Gafsa vers un équilibre entre les dimensions environnementale, économique et sociale”, l’ex-ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Khaled Kaddour, suggère, pour lutter contre la pollution de l’environnement, d’éloigner les laveries de la CPG des zones urbaines, d’exploiter les eaux non conventionnelles (eau de mer) dans les activités de la CPG et du GCT et de créer de nouveaux espaces verts.

Le gouvernorat de Gafsa figure au premier rang en termes de pollution environnementale due aux activités du Groupe chimique tunisien (GCT) et de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), qui touche l’air, le sol et la nappe phréatique.

L’association compte également organiser des actions de sensibilisation des citoyens au danger de la situation environnementale dans la région.

Une campagne de boisement sera lancée, dans ce cadre, en partenariat avec le commissariat régional au développement agricole et la CPG, en plus de la création d’espaces verts dans les zones du bassin minier.