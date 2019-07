La crise des fourrages dans le gouvernorat de Tataouine se poursuit notamment pour l’orge et les aliments composés, avec l’augmentation de la demande des éleveurs, en cette période d’engraissement de moutons, à l’approche de l’Aid Al-Adha.

Selon un responsable au gouvernorat de Tataouine, “les causes de cette crise sont dues à la pénurie d’orge dans les centres de distribution à Gabès et à la mobilisation des camions pour la collecte de céréales dans le nord et le centre”.

Mais les représentants de l’Office des céréales expliquent cette pénurie par la décision du ministère de Transport de réduire la charge des camions de 32 à 22 tonnes, soit un manque de près de 200 sacs d’orge. D’autres assurent qu’il s’agit d’un problème de distribution.

Certains fournisseurs se plaignent d’actes de violence (physique et morale) de la part d’éleveurs impatients. Quelques-uns refusent même de transporter l’orge de peur de tels problèmes.

D’ailleurs, un conducteur de camion a affirmé que son véhicule a été bloqué par des citoyens qui réclamaient des sacs d’orge.

Selon les chiffres de l’Office des céréales, 9 mille quintaux d’orge ont été fournis à la région, jusqu’au 11 juillet, sur un quota mensuel de 50 mille quintaux réservé à Tataouine.