Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a décidé de doubler la prime touristique allouée aux délégations de Aïn Draham et Tabarka (gouvernorat de Jendouba) et d’accorder un soutien spécifique aux festivals internationaux de Tabarka et de Bulla Regia pour l’année 2019.

Lors d’une séance de travail, tenue jeudi 11 juillet 2019 au siège du ministère, en présence de René Trabelsi et des autorités régionales de Jendouba, le département du Tourisme a également décidé d’inscrire la municipalité de Beni Mtir parmi les municipalités touristiques et de réhabiliter le circuit touristique de la région.

Il a aussi été décidé de créer une commission mixte entre les ministères du Tourisme et du Transport afin de redynamiser l’activité de l’aéroport international de Tabarka.

Parmi les décisions prises figurent aussi la mise à jour des études de réhabilitation du circuit touristique de Faj El Atlal à Aïn Draham et la mise à disposition de l’Agence foncière touristique (AFT) du terrain, en 2019, d’un coût s’élevant à 14 millions de dinars.

Le ministère du Tourisme prévoit par ailleurs de consacrer un espace d’exposition au profit des artisans de la région d’un coût de l’ordre de 500 mille dinars et d’aménager 35 kiosques pour commercialiser les produits de l’artisanat au niveau de la route nationale N°17 reliant Fernana à Tabarka via Aïn Draham pour le montant de 350 mille dinars.