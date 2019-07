Selon le directeur général des soins de santé de base au ministère de la Santé, Chokri Hamouda, une nouvelle application téléphonique baptisée ” mobile suivi ” sera mise en place pour la prise en charge des femmes atteintes du cancer du sein, et ce dans le cadre de la campagne nationale de dépistage précoce du cancer du sein.

“Cette application facilitera, via les nouvelles technologies, l’accès des patientes au traitement, en recevant des SMS les informant des rendez-vous et des lieux de dépistage (le plus proche centre de santé) et des séances de radiothérapie”, a-t-il expliqué en marge du lancement, jeudi 11 juillet, de la campagne nationale pour le dépistage précoce du cancer du sein, au centre scolaire et universitaire de la Manouba.

“Le taux de détection précoce du cancer du sein est très faible en Tunisie”, a-t-il affirmé, précisant que le nombre des femmes atteintes du cancer du sein s’élève à 3300 par an et que cette maladie est classée deuxième maladie mortelle en Tunisie, après les maladies cardio-vasculaires. “Le coût des soins de cette maladie est assez élevé, soit 300 mille dinars par malade”, a-t-il fait savoir.

La campagne nationale est dirigée par un comité de pilotage multidisciplinaire, trois comités secondaires, chargés de la communication, la gestion et l’évaluation et un comité chargé du suivi, incluant des structures de la santé, soit 2157 centres de santé, 34 centres intermédiaires et 10 centres de médecine scolaire et universitaire.

Des structures de l’Office national de la famille et de la population (ONFP) représentées par 36 centres, 47 équipes mobiles et 4 cliniques mobiles, contribuent à cette campagne, outre des associations et le centre stratégique d’opérations sanitaires relevant du ministère de la santé.