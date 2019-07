Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Selmi, a donné, mercredi 10 juillet à Tataouine, le coup d’envoi des travaux du tronçon reliant la ville de Tataouine à l’autoroute A1, au niveau de la ville de Médenine.

Il a, à cette occasion, pris connaissance des composantes de ce projet dont les travaux se poursuivent durant 30 mois sur trois tranches (deux dans le gouvernorat de Tataouine et un dans le gouvernorat de Médenine), pour un investissement d’environ 120 millions de dinars (MDT).

Il sera procédé, à travers ce projet qui s’inscrit dans le cadre du développement du secteur du transport national et de la modernisation du réseau routier, au dédoublement de la route nationale n°19 et sa liaison à un nouvel itinéraire à partir du centre du contrôle à Sidi Mousbah, à l’autoroute A1, outre la liaison de la ville de Bir Lahmar et la cité de la Nouvelle Tataouine aux routes périphériques.

Selmi s’est enquis également des travaux d’aménagement des routes sur une longueur de 15 km dans la ville de Ghomrassen avec l’asphaltage de 1 800 m2 de trottoirs, l’installation de 345 points d’éclairage public et la plantation de 100 arbres.

Par ailleurs, il a pris connaissance des travaux de réhabilitation de la route locale n°111 dans la délégation de Sommar, pour un coût de 17 MDT, dont la fin des travaux est prévue pour l’été 2020.

Il y a aussi les travaux de renforcement de la route régionale n°115 sur une longueur de 26 km entre Tataouine et Zarzis pour un coût de près de 9,8 MDT.

Selmi a, aussi, inspecté le projet de la protection de la ville de Tataouine des inondations, dont les travaux ont atteint 42%, pour le montant de 6 MDT.

En ce qui concerne la multiplication des stations de péage sur l’autoroute et le blocage qu’elles ont provoqué, le ministre a fait savoir que son département est entrain de concocter un grand projet visant le péage automatique à distance, ce qui est de nature à faciliter le passage à l’aide de la carte magnétique.