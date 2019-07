“La rumeur relayée par certains médias concernant la suspension des négociations avec l’UE sur l’accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) n’est ni officielle ni confirmée. Les négociations ne sont ni stoppées ni gelées. Elles sont à l’arrêt pour des raisons évidentes, électorales en Europe, et bientôt en Tunisie”. C’est ce qu’a indiqué, mercredi 10 juillet 2019, le président de l’Initiative méditerranéenne pour le développement, Ghazi Ben Ahmed, et expert international en politique commerciale qui suit de près les questions ALECA.

Il a assuré que ” la reprise des négociations aura lieu au cours du 1er trimestre 2020 avec les nouvelles équipes qui seront issues des élections de part et d’autre”.

Toujours selon lui, “cet arrêt provisoire ne signifie pas qu’il n’y a pas d’avancées sur ce processus. Les consultations avec la société civile se poursuivent sur plusieurs volets relatifs à cet accord.

A noter qu’une journée sur le thème “ALECA et agriculture” à eu lieu le 9 juillet à Bizerte avec le Synagri; une autre a lieu le 10 courant à Sousse pour discuter du même accord.

De son côté, le ministre du Transport et chef négociateur de l’ALECA pour la Tunisie, Hichem Ben Ahmed cité par la TAP, a affirmé qu’”il n’est pas au courant de l’arrêt des négociations et qu’il a lu l’information dans certains médias”, et ce en marge d’une conférence nationale sur le développement des exportations des produits agricoles en Tunisie.

Les services chargés de la communication à la présidence du gouvernement ont, de leur part, assuré n’avoir aucune information officielle concernant un arrêt ou une suspension des négociations en question.

L’ALECA proposé par l’Union européenne à la Tunisie est l’un des instruments du Partenariat privilégié entre les deux parties, agréé en 2012. Le lancement officiel des négociations a eu lieu en octobre 2015. Ces négociations ont pour objectif d’intégrer l’économie tunisienne dans l’espace économique européen de manière progressive et asymétrique.