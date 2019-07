L’Union démocratique sociale (UDS), une coalition politique et électorale composée de cinq formations politiques et d’intellectuels, annonce son intention de se présenter dans toutes les circonscriptions lors des prochaines élections législatives.

Elle affirme se prépare à ces échéances électorales en installant ses coordinations régionales et élargissant les consultations sur les listes électorales.

L’UDS indique que les régions veilleront à former les listes de leurs candidats “sans parachutage”, sur la base de propositions des cinq composantes de la coalition “ouverte à toutes les compétences, personnalités, syndicalistes et militants de la société civile en dehors de ces composantes et en accord avec lui sur le terrain politique”.

L’UDS souligne que la sélection des candidats reposera sur “des conditions et critères objectifs, une approche démocratique et des mécanismes participatifs prévus par le règlement intérieur de l’Union”, soulignant que la candidature à la présidence “est soumise à la mêmes approche démocratique et repose sur les propositions de ses composantes”. “Les candidatures à ce scrutin présidentiel seront examinées au moment opportun par le biais d’élections primaires ouvertes et dans un cadre d’une dynamique que l’Union cherche à créer”, ajoute la déclaration.

L’Union démocratique sociale assure qu’”elle est déterminée à réussir et à engager les prochaines échéances électorales dans l’union des ses rangs, des groupes et des individus appartenant à la famille sociale démocrate, proposer des alternatives et œuvrer pour contribuer efficacement à sortir le pays de la crise politique qui l’a exacerbé ainsi que de sa situation économique et sociale qui asphyxie la classe moyenne”.

L’UDS est une alliance politique et électorale qui comprend le Courant social-démocrate, le Parti républicain, le mouvement “la Tunisie en avant”, Al Massar, ainsi que la coalition “Kadiroune”.

Les élections législatives tunisiennes de 2019 sont prévues pour le 6 octobre. Quant à l’élection présidentielle, elle devrait avoir lieu le 17 novembre 2019. Si aucun candidat ne remporte la majorité absolue au premier tour, un deuxième tour a lieu quinze jours plus tard.