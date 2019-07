Les travaux au niveau du tronçon reliant Gabès à Arram (délégation de Mareth) d’une longueur de 50 km sur l’autoroute Gabès-Ataouine-Médenine devraient s’achever à la fin de l’année en cours. C’est ce qu’a fait savoir le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Selmi, lors d’une visite de terrain.

Il a évoqué l’importance de cette autoroute pour les régions du Sud-Est et le rôle qui lui est dévolu dans l’impulsion de l’investissement dans ces régions.

Les travaux de l’autoroute Gabès-Médenine, qui s’étend sur une longueur de 84 km, ont avancé à 68% et les tronçons situés à l’intérieur de la zone frontalière du gouvernorat de Gabès ont atteint un stade avancé.

De leur côté, les travaux du projet de dédoublement de la route nationale n°16 reliant Gabès à El Hamma sur une longueur de 21,3 km et dont le coût s’élève à plus de 44,7 MDT ont avancé à 50%.

Par ailleurs, le projet de protection de la ville de Mareth contre les inondations, auquel a été alloué une enveloppe de 4 MDT a avancé de 35%. Ce projet comprend plusieurs composantes notamment l’aménagement de oued Saki et Oued Ajdel sous forme de canaux de différentes tailles sur une longueur de 2,5 km et l’aménagement des abords de l’oued Mareth sur une distance de 1 km.

Les travaux de ces deux projets ont fait l’objet d’un suivi sur le terrain par le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire qui a visité deux logements à la cité 2 mars à Bouchemma dans la délégation de Gabès-ouest, lesquels ont profité du programme d’amélioration du logement.

Le ministre a également pris connaissance de l’avancement du projet de réhabilitation à la cité Bouchemma, projet auquel ont été alloués des crédits estimés à 2,5 millions de dinars et dont bénéficieront plus de 4 000 habitants.

Le ministre a mis en exergue, à cette occasion, l’importance que revêt la deuxième génération du programme de réhabilitation et d’inclusion des quartiers populaires (PRIQH 2) dans l’amélioration des conditions de vie des habitants d’environ 150 quartiers répartis entre les différents gouvernorats de la République, moyennant une enveloppe de près de 635 MDT.

Selmi a, par ailleurs, inspecté l’oued Ettin à Ghannouch dont la situation est détériorée et l’aménagement duquel est fortement demandé par les habitants de la région.

Il s’est également enquis, dans le cadre de sa visite à Gabès, de la marche du projet de parachèvement du bitumage de la route locale 958 reliant entre la zone Tchin à Matmata et les frontières du gouvernorat de Médenine au niveau de Béni Khdech et dont le coût de réalisation s’élève à plus de 9 MDT.