Le rideau est tombé sur la 2ème édition du Concours tunisien des produits du terroir avec un week-end riche en événements qui a été marqué par l’inauguration de l’exposition-vente des produits médaillés.

Le coup d’envoi du marché des produits du terroir a ainsi été donné le 28 juin 2019 à la Cité des Sciences de Tunis, par Abderrahmane Cheffai, directeur général de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), accompagné de Etienne Thévoz, ambassadeur de Suisse en Tunisie, et Dorsaf Zangar, représentante de l’ONUDI en Tunisie, ainsi que des représentants d’institutions nationales.

Le Concours tunisien tire son inspiration du Concours suisse des produits du terroir, mais désormais l’expérience tunisienne est devenue un modèle qui suscite l’intérêt de plusieurs pays.

La cérémonie de remise des médailles a également été rehaussée par une délégation de diplomate de pays africains, avec à leur tête Victor Loe, ambassadeur du Cameroun et doyen du corps diplomatique en Tunisie.

Ouvert à tous les producteurs de produits du terroir: agriculteurs, producteurs individuels, sociétés mutuelles des services agricoles (SMSA), groupements de développement agricole (GDA), associations et entreprises de transformation, le Concours est organisé par l’APIA sous l’égide du ministère de l’Agriculture et en collaboration avec les ministères de l’Industrie et des PME, du Tourisme et de la Cité des Sciences de Tunis, avec l’appui du «Projet d’accès aux marchés de produits agroalimentaires et de terroir » (PAMPAT) mis en œuvre par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et financé par le secrétariat d’État suisse à l’Economie (SECO).

L’inauguration de l’expo-vente a été suivie par la cérémonie de remise des médailles aux 115 producteurs lauréats, en majorité des femmes. Ils ont été distingués après avoir passé avec succès de l’impitoyable épreuve de dégustation, effectuée par des équipes de jurys aux sens aiguisés et au professionnalisme incontestable.

Pas moins de 645 produits ont ainsi été évalués par 240 dégustateurs durant trois jours, du 18 au 20 juin 2019. Parmi eux, 196 ont été médaillés, dont 66 en or, 59 en argent et 71 en or.

Cinq (5) produits du terroir médaillés d’or ont obtenu une distinction supplémentaire, à savoir le “prix de l’excellence”, et ce dans chacune des catégories. A ce jeu, la palme est revenue aux produits certifiés biologiques qui ont été couronnés par 2 prix de l’excellence et 26 médailles.

D’ailleurs, les organisateurs se sont déjà projetés dans l’après-concours et la thématique a même été choisie par l’APIA et son partenaire, en l’occurrence le SIPPO, programme d’appui à l’exportation, également financé par les Suisses, dès l’atelier de travail au profit des producteurs médaillés qui a précédé la cérémonie de remise des médailles.

Ce thème porte sur «l’Accès aux marchés des produits de terroir». Tout un programme ambitieux en perspective qui sera donc développé avec les différents partenaires et programmes d’appui pour accompagner les producteurs médaillés.

Promotion et mise en valeur

Parés de ses habits de marché aux gourmets, la Cité des Sciences de Tunis a ensuite accueilli, les 29 et 30 juin 2019, le nombreux public de connaisseurs et d’amateurs venus découvrir les médaillés, mais aussi déguster et acheter des produits locaux de haute qualité auprès des exposants de différentes régions venus faire partager leur passion et leur savoir-faire ancestral.

Au programme : cooking shows en collaboration avec l’Institut Maghrébin de Management et du Tourisme, animations, rencontres avec les producteurs et de nombreuses surprises appréciées par tous les présents.

Le voyage est par ailleurs loin d’être fini pour les médaillés de ce 2ème Concours tunisien des produits du terroir qui, à l’instar des lauréats de la 1ère édition, bénéficieront d’un vaste programme de promotion, tel qu’inscrit dans les objectifs de cette manifestation.

En effet, outre l’amélioration de la qualité et l’augmentation de la valeur ajoutée des produits du terroir, ce concours vise à mettre en valeur les meilleurs produits du terroir tunisien et à promouvoir leur image de marque auprès des consommateurs et au niveau des centrales d’achat (nationales et internationales) et des médias, pour en booster la commercialisation et l’exportation.

Tous les heureux lauréats de cette édition 2019 auront ainsi droit à un vaste programme de promotion concocté par les organisateurs, en Tunisie et à l’étranger, à travers la participation à de grandes manifestations spécialisées, nationales et internationales, à l’instar du Salon international de l’investissement agricole et de la technologie (SIAT), du marché des produits de terroir du Concours suisse ou encore du Salon international de l’alimentation (SIAL) à Paris, et bien d’autres événements culturels et gastronomiques partout dans le monde.

Ce qui offrira aux producteurs primés autant d’occasions de promouvoir l’image de la Tunisie et de leurs régions d’origine.

Autant d’éléments qui font de cette expérience tunisienne un modèle à dupliquer pour plusieurs pays. C’est ainsi que des délégations de 8 pays ont fait le déplacement jusqu’à Tunis, pendant les dégustations des produits en concours, pour partager cette expérience et suivre le déroulement de cette deuxième édition du Concours tunisien des produits de terroir, pour pouvoir par la suite transposer le modèle dans leur pays respectif.