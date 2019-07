La Bourse de Tunis termine la séance de ce mardi en quasi stable, avec une légère baisse de 0.04 % du Tunindex à 7 230.01 points dans un volume d’affaires de 3.105 MTND.

La balance des variations des cours a été tirée vers le bas avec 18 affermissements contre 25 replis .

Le titre ATB a réalisé le meilleur volume de la séance, drainant 1.004 MTND de ses capitaux , l’action s’ est échangée à 5.70 TND, soit un accroissement de 4.01 %.

Dans le vert, SERVICOM a pris 4.76 % à 0.66 TND, pareil pour les titres BTE et ERO-CYCLES qui ont gagné respectivement 4.33 % et 3.21 % à 9.39 TND et 16.70 TND .

Lanterne rouge, CELLCOM baisse de 3.01 % à 2.25 TND , idem pour SIPHAT et ATTIJARI LEASING qui ont perdu respectivement 2.97 % et 2.96 % à 3.26 TND et 15.04 TND .

Le titre HEXABYTE a vu son cours reculer de 2.93 % à 5.95 TND, suivi par SANIMED qui s’est monnayé à 1.80 TND , soit une perte de 2.70 %.