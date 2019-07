Plusieurs mois d’enquête, de collecte, de traitement de données, d’entretiens avec des responsables des différentes institutions, des dirigeants du secteur de la concession et de l’industrie automobile en Tunisie.

L’industrie textile, le tourisme, le BTP, la santé, l’industrie automobile, pour ne citer que quelques exemples brûlants nécessitant mobilisation et actions d’urgence.

Le marché de l’automobile, objet de notre premier Hors-série, ne fait pas exception, il souffre des effets du vieillissement du parc (près de 50% ont plus de 15 ans d’âge), de l’explosion des prix du neuf sous l’effet de la chute du cours du dinar (+48% par rapport à l’euro entre 2014 et 2018), de l’augmentation des droits et taxes et d’une politique restrictive sur les importations des véhicules (-20% sur un an).

Le but de ce Hors-Série est d’en faire un document de référence sur le secteur de l’automobile. Indicateurs, chiffres et graphiques pour une lecture numérique simple et agréable sur les différents types de supports (Smartphones, Tablets et Desktop).

Au sommaire de cette première édition:

Quelques titres de ce premier Hors-Série: